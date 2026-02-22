Ohne verletzten Wirtz: Liverpool siegt spät in Nottingham

Ohne den verletzten Florian Wirtz hat der FC Liverpool einen Last-Minute-Sieg im Rennen um die Champions-League-Plätze gefeiert. Der Titelverteidiger holte dank eines Treffers von Alexis Mac Allister (90.+7) ein 1:0 (0:0) bei Nottingham Forest und ist als Tabellensechster jetzt punktgleich mit dem viertplatzierten FC Chelsea.

Wirtz hatte beim Aufwärmen über Rückenbeschwerden geklagt und rutschte daher aus der Startelf. Anstelle des deutschen Nationalspielers begann Curtis Jones, englische Medien berichten bereits, dass Wirtz nicht allzu schwer verletzt sei. Sein Trainer gab nach dem Spiel vorsichtig Entwarnung.

Teammanager Arne Slot berichtete von den Rückenproblemen des Deutschen. "Er war nicht bei 100 Prozent, nicht einmal in der Nähe davon. Ich denke, nach so vielen Monaten in der Liga, weiß er, dass du auf diesem Level bei 100 Prozent sein musst - egal, wie gut du mit dem Ball bist." Slot hoffe, dass Wirtz "nächste Woche wieder bei uns sein kann, aber du weißt nie, wie die Dinge sich entwickeln".

Ohne den Kreativspieler tat sich Liverpool schwer, Chancen herauszuspielen. Die besseren Gelegenheiten hatten die abstiegsbedrohten Gastgeber, bei denen der deutsche Torhüter Stefan Ortega fehlerfrei blieb. Kurz vor Schluss jubelte Liverpool über den vermeintlichen Siegtreffer. Doch das erste Tor des argentinischen Weltmeisters Mac Allister (90.) zählte wegen eines Handspiels nicht. Kurz darauf traf Mac Allister erneut: Diesmal gab es bei der VAR-Überprüfung nichts zu beanstanden.