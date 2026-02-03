Olympia 2028: Weitere sechs Stadien bestätigt

Das olympische Fußball-Turnier wird 2028 über die gesamten USA verteilt ausgetragen. Wie das Organisationskomitee am Dienstag bekannt gab, finden die Gruppenspiele und Viertelfinals in New York City, Columbus/Ohio, Nashville/Tennessee und St. Louis/Missouri sowie in den beiden kalifornischen Städten San Diego und San Jose statt. Als Austragungsort der Halbfinals, der Bronzespiele und der Finals bei Frauen und Männern stand der Rose Bowl in Pasadena/Kalifornien bereits fest.

Die sechs anderen Stadien beherbergen im Ligabetrieb allesamt Teams aus der MLS oder der NWSL. In New York wird im Etihad Park gespielt, der künftigen Heimat des New York City FC. Die Columbus Crew stellen ihr ScottsMiracle-Gro Field, der Nashville SC seinen Geodis Park, St. Louis City den Energizer Park, die San Jose Earthquakes und der Bay FC den PayPal Park sowie der San Diego FC und San Diego Wave das Snapdragon Stadium.

"Die Austragung der Gruppen- und K.o.-Spiele im olympischen Fußball in Stadien in den gesamten Vereinigten Staaten bedeutet, dass mehr Fans dieses globale Ereignis live miterleben und den olympischen Geist hautnah erfahren können", sagte Shana Ferguson, Leiterin Sport und Spielorganisation bei LA28. Das OK will die Spiele so verteilen, dass sie schrittweise von Ost nach West "wandern" und der Reiseaufwand somit reduziert wird. Das Internationale Olympische Komitee erwägt zudem eine Entzerrung der Termine, um den Spielerinnen und Spielern mehr Erholungszeit zu geben.

2028 wird das Frauenturnier mit 16 Mannschaften erstmals in der Olympiageschichte größer sein als jenes der Männer (zwölf). Im Rose Bowl wurde schon 1984 um Olympia-Gold gespielt, als Frankreich gegen Brasilien (2:0) gewann. 1994 wurde dort das WM-Finale bei den Männern zwischen Brasilien und Italien (3:2 i.E.) ausgetragen. Fünf Jahre später holten die USA im Rose Bowl bei den Frauen den Titel gegen China (5:4 i.E.).