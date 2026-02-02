"Der Game-Changer": Topscorerin Bühl über ihr neues Mindset

Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl vom FC Bayern erklärt sich ihre starke Form in dieser Spielzeit auch mit einem veränderten Mindset. "Diese Saison war die erste, in der ich mir keine klaren Ziele gesetzt habe. Dann sind die Erwartungen ans eigene Spiel nicht zu hoch", sagte die 25-Jährige im kicker-Interview: "Vielleicht war das bei mir der Game-Changer."

Zudem konzentriere sie sich nach dem abgeschlossenen Fernstudium im Medienmanagement derzeit voll auf den Fußball. Mit zwölf Vorlagen und sechs Toren ist die Flügelspielerin die Topscorerin der Bundesliga, mit dem Double-Gewinner verfolgt sie aber große Ziele in allen drei Wettbewerben. Vor allem international ist die Sehnsucht in München nach einem ersten Erfolg groß.

"In der Champions League ist alles möglich, wenn wir auch hier diese Leichtigkeit behalten", sagte Bühl, denn: "Wir haben ja nichts zu verlieren und eher eine große Chance." Die Bayern sind direkt für das Viertelfinale qualifiziert, dort geht es gegen Manchester United oder Atlético Madrid. Das Rückspiel Anfang April findet in der Allianz Arena statt.