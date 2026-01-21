"Großes Fragezeichen": VfB zittert vor Duell mit Rom um Stiller

Der VfB Stuttgart bangt vor dem Duell mit der AS Rom in der Europa League um Nationalspieler Angelo Stiller. "Bei ihm ist es ein großes Fragezeichen, er war heute nicht im Training", sagte Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). Zwar sei die Wahrscheinlichkeit auf einen Einsatz eher gering, dennoch habe Stiller das Team nach Italien begleitet. Der Mittelfeldmotor des VfB laboriert weiterhin an Leistenproblemen aus dem Spiel gegen Union Berlin (1:1).

Ob mit oder ohne den Nationalspieler erwartet Hoeneß im altehrwürdigen Stadio Olimpico ein schwieriges Unterfangen: "Rom ist eine der besten Mannschaften in der Europa League. Sie haben mit Gian Piero Gasperini einen hervorragenden Trainer." Vor allem die Defensivstärke imponiert dem 43-Jährigen, der der stabilsten Abwehr der Serie A (zwölf Gegentore in 21 Spielen) eine "hohe individuelle Qualität" zusprach.

Definitiv verzichten muss Hoeneß in der italienischen Hauptstadt auf Bilal El Khannouss (Rückkehr vom Afrika-Cup), Lazar Jovanovic (Rückenprobleme), Tiago Tomás (Muskelverletzung) sowie Dan-Axel Zagadou und Luca Jaquez (Aufbautraining). Bei einem Sieg hätte Stuttgart gute Chancen, die Top acht der Ligaphase und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale zu erreichen - ansonsten drohen den Schwaben die Play-offs. Nach zuletzt drei Siegen gegen Feyenoord Rotterdam, Go Ahead Eagles Deventer und Maccabi Tel Aviv liegt Stuttgart in der Tabelle mit zwölf Punkten auf Rang neun. Zum Abschluss der Ligaphase geht es am 29. Januar noch gegen Young Boys Bern.