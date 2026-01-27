"Unglaubliche Parade": Ter Stegen überzeugt bei Girona-Debüt

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat bei seinem La-Liga-Comeback einen starken Eindruck hinterlassen. "Marc hat ein fantastisches Debüt hingelegt", sagte Trainer Míchel vom FC Girona, der den deutschen Nationaltorhüter rund 96 Stunden nach dessen Wechsel gleich mal in die Startelf gestellt hatte: "Er ist beidfüßig, hat ein hervorragendes Spielverständnis, es gibt nur wenige wie ihn, und er ist eine große Bereicherung für uns."

Das stellte ter Stegen an einem ansonsten weitgehend beschäftigungslosen Abend beim 1:1 (0:0) gegen Abstiegskandidat FC Getafe vor allem in der Nachspielzeit unter Beweis. In Minute 90+6 hielt der 33-Jährige mit der Nummer 22 auf dem Rücken den Punkt mit seinem rechten Knie fest. "Eine unglaubliche Parade", titelte die Marca, "eine Parade, die einen Punkt wert ist", schrieb auch Girona auf seinen Kanälen.

Ter Stegen war "der unbestrittene Star der Partie" (AS), sein letztes Ligaspiel hatte der gebürtige Mönchengladbacher, der durch seinen Wechsel auf mehr Spielzeit und ein Ticket für die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko hofft, am 18. Mai 2025 für den FC Barcelona bestritten. Nach seinem Patellasehnenriss war er unter Trainer Hansi Flick danach allerdings aussortiert worden und lediglich am 16. Dezember im spanischen Pokal noch einmal zum Einsatz gekommen.

Am Montagabend war ter Stegen beim 0:1 durch Getafes Luis Vazquez aus kurzer Distanz chancenlos (59.), es war der erste Schuss auf sein Tor. Kurz vor dem Abpfiff glich Girona nach großer Druckphase durch Vitor Reis doch noch aus (90.+4), ehe ter Stegen den Punkt spektakulär festhielt.

"Dass er in der Startelf stand, war meine Entscheidung als Trainer, denn er ist ein großartiger Spieler, der uns sehr weiterhelfen wird, und er hat diese Woche im Training gezeigt, dass er bereit ist, sich zu beweisen", sagte Míchel: "Marc-André ist seit zehn oder fünfzehn Jahren eine sehr wichtige Persönlichkeit im Fußball, und ich denke, es ist das Beste für die Mannschaft."