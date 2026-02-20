Rassismus-Eklat: Benfica ermittelt gegen zwei Fans

Neue Entwicklung im Rassismus-Eklat um Vinicius Junior: Benfica Lissabon hat eine Untersuchung gegen zwei Fans des Klubs eingeleitet. Die Anhänger sind auf einem in den Sozialen Medien geteilten Video zu sehen, wie sie während des Champions-League-Spiels gegen Real Madrid (0:1) am Dienstag in roten Benfica-Trikots Affen-Gesten in Richtung Vinicius von sich geben. "Wenn sie Mitglieder des Vereins sind, kann das Verfahren zu ihrem Ausschluss führen", sagte ein Klubsprecher der Nachrichtenagentur AFP und bestätigte damit einen Medienbericht aus Portugal.

Die Play-off-Partie war von Rassismus-Vorwürfen überschattet worden und musste sogar unterbrochen werden. Real-Spieler unterstellten Gianluca Prestianni von Benfica, Vinicius nach dessen Traumtor mit anschließendem Jubel vor den Lissabon-Fans als "Affen" bezeichnet zu haben. Bei dem Wortgefecht hielt sich der Argentinier das Trikot vor den Mund.

Es kam zu hitzigen Diskussionen an der Seitenlinie, insbesondere Vinicius und Teamkollege Kylian Mbappé waren außer sich. "Rassisten sind vor allem Feiglinge. Sie müssen sich das Hemd über den Mund ziehen, um zu zeigen, wie schwach sie sind", schrieb Vinicius später bei Instagram. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte am Mittwoch Ermittlungen eingeleitet.

Prestianni wies die Vorwürfe entschieden zurück, Benfica stellte sich hinter seinen Spieler und erklärte in einer Mitteilung sogar, dieser sei "Opfer" einer "Verleumdungskampagne" geworden.