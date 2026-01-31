Rückschlag für ter Stegen und Girona

Rückschlag für Marc-André ter Stegen und den FC Girona: Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter unterlag mit seinem neuen Klub beim Tabellenschlusslicht Real Oviedo 0:1 (0:0). Girona verpasste es durch die erste Niederlage im fünften Spiel des neuen Jahres, sich weiter von der Abstiegszone in der spanischen La Liga abzusetzen.

Ter Stegen war in seinem zweiten Spiel für Girona beim Gegentreffer von Ilyas Chaira (74.) chancenlos. Zuvor verhinderte der vom FC Barcelona ausgeliehene Schlussmann gegen Chaira (45.) und Haissem Hassan (57.) einen Rückstand.

Bei seinem Debüt hatte ter Stegen Girona gegen den FC Getafe (1:1) kurz vor dem Ende zumindest einen Punkt gerettet. Der 33-Jährige will sich mit guten Leistungen seinen Platz im Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada sichern.