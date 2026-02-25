Schweizerin Stierli verlängert in Freiburg

Die Schweizer Fußball-Nationalspielerin Julia Stierli (28) hat ihren Vertrag beim Bundesligisten SC Freiburg verlängert. Das gab der Verein wie gewohnt ohne Angaben zur Laufzeit am Mittwoch bekannt. Seit 2024 spielt die Stammkraft in der Innenverteidigung im Breisgau, kam seither auf 35 Einsätze für den Sport-Club und gehört auch zum Mannschaftsrat.

"Julia ist seit Tag eins nicht nur wichtige Stamm-, sondern auch Führungsspielerin unseres Teams", sagte Birgit Bauer-Schick, Bereichsleiterin für den Freiburger Frauen- und Mädchenfußball. "Mit ihrer reflektierten Art, ihrer internationalen Erfahrung und ihren konstanten sportlichen Leistungen bereichert sie unser junges Team ungemein."