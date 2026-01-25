Seitfallzieher von Yamal: Barcelona verteidigt Tabellenführung

Nach der jüngsten Pleite bei Real Sociedad San Sebastián hat Trainer Hansi Flick mit dem FC Barcelona in der spanischen Primera División wieder in die Erfolgsspur gefunden. Gegen das Tabellen-Schlusslicht Real Oviedo siegten die Katalanen locker mit 3:0 (0:0), Lamine Yamal sorgte mit einem Seitfallzieher für Spektakel.

Auch deshalb schob sich Barcelona wieder einen Punkt vor den Rivalen Real Madrid und verteidigte die Tabellenspitze. Die Königlichen hatten am Samstag mit einem 2:0 (0:0) beim FC Villarreal vorgelegt.

Nach einer mühsamen ersten Halbzeit fand der haushohe Favorit die Leichtigkeit zurück. Der frühere Leipziger Dani Olmo eröffnete nach einem hohen Ballgewinn (52.), Raphinha erhöhte wenig später (57.). Für den Höhepunkt jedoch sorgte Jungstar Yamal. Nach einer Flanke von Olmo stieg der 18-Jährige in die Luft und schloss in Seitenlage aus 14 Metern platziert ins linke Eck ab (73.).