Senegals Verband "bestürzt" über Haftstrafen gegen Fans

Senegals Fußball-Verband hat mit großem Unverständnis auf die Haftstrafen gegen 18 Fans reagiert. "Wir sind zutiefst bestürzt und betroffen über das Urteil", sagte Bacary Cisse, der Präsident des Kommunikationsausschusses des Verbandes, der Nachrichtenagentur AFP. Diese "unfassbar harte Entscheidung" habe "weitreichende Empörung ausgelöst".

Rund einen Monat nach dem chaotischen Finale des Afrika-Cups waren am Donnerstag senegalesische Anhänger von einem marokkanischen Gericht zu Haftstrafen zwischen drei und zwölf Monaten verurteilt worden. Die marokkanischen Behörden hatten die Fans des Hooliganismus beschuldigt, nachdem es beim Endspiel am 18. Januar zu Ausschreitungen gekommen war.

Beim Triumph des Senegal (1:0 n.V.) hatten Fans in einer chaotischen Schlussphase der regulären Spielzeit versucht, den Platz zu stürmen. Der Tatvorwurf beinhaltete darüber hinaus Gewalt gegen Ordnungskräfte, die Beschädigung der Stadioneinrichtung und das Werfen von Gegenständen. Die marokkanische Staatsanwaltschaft hatte für die Fans jeweils bis zu zwei Jahre Haft ohne Bewährung gefordert.

"Auseinandersetzungen finden in zahlreichen Stadien weltweit statt, darunter jedes Wochenende in Marokko, ohne dass dies zu solchen Sanktionen führt", sagte Cisse und fügte an: "Die Behandlung der Anhänger erscheint daher unverhältnismäßig."