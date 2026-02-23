Sesko schießt ManUnited auf zurück auf Platz vier

Manchester United hat in der englischen Premier League den vierten Platz zurückerobert. Die Red Devils gewannen beim Tabellenneunten FC Everton 1:0 (0:0) und schoben sich wieder vorbei am FC Chelsea auf den letzten Platz, der noch zur Champions-League-Teilnahme berechtigt. Die Blues hatten am Wochenende beim Vorletzten FC Burnley nur 1:1 gespielt, waren damit aber vorübergehend vorgerückt. Joker Benjamin Sesko (71.) erlöste sein Team in einem zähen Spiel.

Die Partie begann verheißungsvoll, Amad Diallo (4.) vergab die Riesenchance zur Führung für United. Sein Schuss rutschte unter Jordan Pickford durch, James Tarkowski klärte den Ball vor der Linie. Es folgte eine ereignisarme Halbzeit. Erst nach etwa einer Stunde wurden die Gastgeber aktiver, den Treffer erzielte aber Sesko nach einem stark ausgespielten Konter. Die beste Chance zum Ausgleich durch Michael Keane (82.) parierte Senne Lammens.

United bleibt als einzige Teams der Liga 2026 ungeschlagen. Seit zehn Ligaspielen kassierte die Mannschaft von Teammanager Michael Carrick keine Niederlage mehr. Auf Platz vier liegt Manchester mit 48 Punkten vor Chelsea sowie Meister FC Liverpool (je 45) und hinter Aston Villa (51).