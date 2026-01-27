Sohn von Real-Legende Marcelo unterzeichnet Profivertrag

Enzo Alves, Sohn des ehemaligen Real-Stars Marcelo, hat seinen ersten Profivertrag beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid unterschrieben. "Hala Madrid!" schrieb Alves bei Instagram und postete mehrere Fotos vom Tag der Unterschrift, auf denen auch sein Vater zu sehen ist.

Anders als Marcelo ist der 16-Jährige nicht in der Abwehr, sondern im Sturm aktiv und durchlief seit seinem achten Lebensjahr sämtliche Jugendmannschaften der Könglichen. Dort konnte er vor allem mit Toren auf sich aufmerksam machen und steht kurz vor seinem 200. Treffer für die Real-Jugend.

Der Spanier durfte sich vor einem Jahr mit erst 15 Jahren in Reals U19 beweisen und traf dabei im Derby gegen Atletcio. Auch für die Reservemannschaft Real Madrid Castilla war Alves bereits im Einsatz und wurde dort vom heutigen Real-Cheftrainer Alvaro Arbeloa trainiert.

Marcelo war von 2007 bis 2022 bei den Könglichen unter Vertrag und gewann in dieser Zeit insgesamt 25 Titel. Im Juni 2025 gab er sein Karriereende bekannt.