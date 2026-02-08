Späte Wende nach Traumtor: City gewinnt Topspiel bei Liverpool

Florian Wirtz und der FC Liverpool haben im Topspiel der englischen Premier League spät einen Sieg aus der Hand gegeben. Gegen Manchester City unterlagen die Reds nach Führung 1:2 (0:0) und verloren wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze. Das Team von Startrainer Pep Guardiola hingegen vermied in den Schlussminuten einen herben Rückschlag im Meisterrennen.

Bernardo Silva (84.) und Erling Haaland per Foulelfmeter (90.+3) drehten die Partie für die Gäste, die somit weiter sechs Punkte Rückstand auf den FC Arsenal haben. Der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai hatte die starken Reds zuvor mit einem traumhaften Freistoß in Führung gebracht (74.) - und flog nach einer Notbremse mit einer Roten Karte vom Platz (90.+10).

Wirtz blieb anders als in den vergangenen Wochen blass. Damit steht Liverpool vier Punkt hinter dem FC Chelsea auf Platz fünf, der voraussichtlich zur Königsklasse qualifiziert.

Haaland vergab gleich zu Beginn frei vor Keeper Alisson die Chance zur Führung (2.). Danach bot das Spiel zwar Abwechslung, aber wenig Großchancen. Das änderte sich nach der Pause. Hugo Ekitiké fehlte binnen weniger Minuten gleich zweimal die nötige Präzision (53./56.), ein Abschluss von Wirtz wurde abgeblockt (65.).

Die Gäste hielten zunächst noch mit, einen Abschluss von Antoine Semenyo (53.) entschärfte Alisson. Danach wurde City immer passiver - und hatte Glück, dass Verteidiger Marc Guehi nach einem Halten gegen Mohamed Salah vor dem Strafraum nur die Gelbe Karte sah (69.).

Dann fasste sich Szoboszlai bei einem zentralen Freistoß aus etwa 25 Metern ein Herz, verwandelte kraftvoll mit Hilfe des Innenpfostens und sah wie der Matchwinner aus. Weil er bei einer Kopfballverlängerung von Haaland jedoch das Abseits aufhob, schoss Silva den Ausgleich für City. Haaland blieb vom Elfmeterpunkt cool, nachdem Alisson Matheus Nunes zu Fall gebracht hatte. Eine Notbremse von Szoboszlai beim vermeintlichen 3:1 für City hatte einen Platzverweis zur Folge.