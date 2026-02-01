Später Elfmeter: Real rettet Sieg gegen Rayo

Real Madrid hat nach der bitteren Pleite in der Champions League in der spanischen La Liga mit viel Mühe einen weiteren Rückschlag verhindert. Vier Tage nach dem spektakulären 2:4 bei Benfica Lissabon und dem Fall aus den Top acht der Königsklasse erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Álvaro Arbeloa gegen das abstiegsgefährdete Rayo Vallecano dank eines späten Elfmeters ein 2:1 (1:0) und verkürzte ihren Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona wieder auf einen Punkt.

Jedoch müssen die Madrilenen vor den anstehenden Play-offs in der Champions League gegen Benfica (17. und 25. Februar) einen schmerzhaften Ausfall befürchten. Jude Bellingham hatte bereits in der zehnten Minute den Platz verlassen, nach einem Sprint hatte sich der Engländer an die Rückseite des linken Oberschenkels gefasst und war sofort zu Boden gegangen. Unter Tränen verschwand Bellingham, der von seinen Mitspielern getröstet werden musste, im Spielertunnel.

Vinicius Júnior (15.) brachte Real in der Folge in Führung, Jorge de Frutos (49.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Nach einer Roten Karte für Rayos Pathé Ciss (80.) rettete Kylian Mbappé (90.+10/Foulelfmeter) Real in Überzahl doch noch drei Punkte. Auch Pep Chavarria (90.+13) musste bei Rayo in der Folge noch mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz.

Die Fans im Santiago Bernabéu hatten die Real-Profis nach der Niederlage in Lissabon erneut mit Pfiffen empfangen, vor allem Vinicius musste sich in der Anfangsphase einiges anhören. Mit dem sehenswerten Führungstreffer des Brasilianers gaben sich die Zuschauer nur kurz zufrieden, zur Halbzeit hallten erneut Pfiffe von den Rängen.

Rayos Ausgleich sorgte für zusätzlichen Frust - zumal die Gäste weitere Chancen hatten. Mbappé traf die Latte (68.) für Real, das erst in Überzahl zu einer Schlussoffensive ansetzte - mit Erfolg.