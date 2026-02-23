Sportdirektor Kellermann verlässt Wolfsburg

Sportdirektor Ralf Kellermann will die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zum Saisonende verlassen. Ein entsprechender Bericht der Bild-Zeitung deckt sich mit SID-Informationen. Demnach habe Kellermann, der wohl eine neue Herausforderung im Ausland sucht, der Mannschaft seine Entscheidung nach dem 1:4 (1:0) im Topspiel beim FC Bayern am Sonntag mitgeteilt.

Der 57-Jährige war 2008 zunächst als Trainer zum VfL gekommen und wechselte später in die Rolle des Sportlichen Leiters. In dieser Zeit wurde Wolfsburg zu einer internationalen Top-Mannschaft und gewann insgesamt 20 Titel. Höhepunkt war der Gewinn des Triples aus Meisterschaft, DFB-Pokalsieg und Champions League 2013 mit Kellermann als Trainer.

In den vergangenen Spielzeiten nahm der Erfolg jedoch ab. Die Meisterschaft hat seit 2023 immer der FC Bayern gewonnen, im vergangenen Jahr blieb der VfL erstmal seit 2012 titellos. Auch in dieser Saison scheint die Meisterschaft bereits entschieden, nach dem Sieg im Topspiel führen die Bayern die Tabelle mit 14 Punkten Vorsprung an. Im DFB-Pokal und der Champions League steht Wolfsburg jeweils im Viertelfinale.