Tabellenführer über Nacht: Real Madrid ringt Villarreal nieder

Real Madrid hat seine Woche nach der Gala in der Champions League mit einem Sieg in La Liga veredelt. Vier Tage nach dem 6:1 gegen die AS Monaco bezwangen die Königlichen den FC Villarreal auswärts im Topspiel mit 2:0 (0:0) und sicherten sich vorübergehend die Tabellenführung. Für die Madrilenen war es der dritte Sieg im vierten Spiel unter Trainer Álvaro Arbeloa.

Mann des Spiels war Doppelpacker Kylian Mbappé, der erst per Abstauber und dann spät per Foulelfmeter traf (47./90+4). Real sprang somit mindestens für eine Nacht an die Tabellenspitze - zwei Punkte vor dem FC Barcelona. Hansi Flicks Blaugrana kann am Sonntag (16:15 Uhr/DAZN) gegen Real Oviedo den alten Ein-Punkt-Vorsprung wiederherstellen und vorbeiziehen.

Xabi-Alonso-Nachfolger Arbeloa sah lange Zeit, wie sich seine Elf beim Tabellenvierten schwer tat. Beide Defensiven standen sicher, Offensivaktionen waren dagegen Mangelware. Einzig Vinicius Júniors Distanzschuss (40.) glich einer ernsthaften Torannäherung.

Nach Wiederbeginn war es ebendieser Vinicius, der nach starkem Antritt in die Mitte spielte, wo Senegals Afrika-Cup-Siegtorschütze Pape Gueye den Ball nicht entschieden genug klärte - instinktiv staubte Mbappé aus sechs Metern ab (47.). Villarreal drückte im weiteren Verlauf auf den Anschluss, agierte jedoch vor dem Tor zu fahrig. Den ersten Schuss aufs Tor verzeichneten die Gastgeber erst in der 70. Minute.

Statt einer großen Schlussoffensive blieb Villarreal jedoch weiter zahnlos. In der Nachspielzeit holte Alfonso Pedraza Mbappé im Strafraum ungestüm von den Beinen. Der Gefoulte verwandelte den fälligen Strafstoß cool per Panenka selbst.