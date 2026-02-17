Trotz Tabellenführung: RB Salzburg entlässt Trainer Letsch

RB Salzburg hat sich vom deutschen Trainer Thomas Letsch getrennt. Das gab Österreichs nationaler Fußball-Spitzenreiter am Dienstag bekannt. "Nach sorgfältiger Analyse bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass neue Impulse erforderlich sind", sagte Marcus Mann, der als Sport-Geschäftsführer der Salzburger erst seit sechs Wochen in der Verantwortung steht.

Der ehemalige Bochumer Letsch (57) war Anfang 2025 nach Salzburg gekommen, in seiner ersten halben Saison reichte es nur zur Vizemeisterschaft. In dieser Saison führt der ehemalige Serienmeister die Liga an und steht im Pokal-Halbfinale, in der Europa League dagegen war schon nach der Ligaphase Endstation. Auch Co-Trainer Kai Hesse wurde von seinen Aufgaben entbunden.

"Ich bedanke mich für eine intensive Zeit, die nun leider zu Ende geht. Wir sind in einer schwierigen Situation zum Klub gekommen, und auch wenn nicht alles optimal gelaufen ist, übergeben wir eine intakte Mannschaft mit der großen Chance, beide nationalen Titel zu gewinnen", sagte Letsch. Einen Nachfolger will der Klub laut Mann vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den punktgleichen Tabellenzweiten LASK "zeitnah verkünden."