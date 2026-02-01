United feiert dank Sesko - Rückschlag für City und Villa

Manchester United bleibt in der englischen Premier League die Mannschaft der Stunde. Der lange Zeit taumelnde Traditionsklub unterstrich mit dem dritten Sieg in Folge unter Trainer Michael Carrick seine Ambitionen auf einen Platz in der Champions League.

Gefeierter Mann beim wilden 3:2 (1:0) gegen den FC Fulham war der Ex-Leipziger Benjamin Sesko, der nach seiner Einwechslung den umjubelten Siegtreffer in der Nachspielzeit (90.+4) erzielte. Bernd Leno im Fulham-Tor war chancenlos. Die Gäste waren nach 0:2-Rückstand erst kurz zuvor durch Raul Jimenez (85.) und Kevin (90.+1) im legendären Old Trafford zum Ausgleich gekommen.

Carrick wird United bis zum Saisonende trainieren. Unter dem Ex-Profi hatten die Red Devils zuletzt schon überraschend bei Spitzenreiter FC Arsenal (3:2) und zuvor gegen Stadtrivale Manchester City (2:0) gewonnen. Dadurch rückte das Team um Kapitän Bruno Fernandes inzwischen auf Rang vier vor.

Manchester City muss dagegen im Titelrennen immer mehr abreißen lassen. Die Mannschaft von Pep Guardiola kam bei Tottenham Hotspur nicht über ein mageres 2:2 (2:0) hinaus. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal beträgt nun schon sechs Zähler. Rayan Cherki und Antoine Semenyo hatten City 2:0 in Führung gebracht, doch Marc Guehi und Dominic Solanke glichen nach der Pause aus.

Einen Dämpfer im Kampf um die Königsklasse musste auch der Tabellendritte Aston Villa hinnehmen. Die Mannschaft von Emery Unai unterlag zuhause dem FC Brentford mit 0:1 (0:1). Dango Ouattara gelang das Tor des Tages (45.+1). Zu diesem Zeitpunkt spielte Brentford bereits in Unterzahl, da der deutsche Nationalspieler Kevin Schade wegen groben Foulspiels die Rote Karte sah (42.).