United freut sich über Gewinne nach Stellenabbau

Manchester Uniteds rigoroser Sparkurs zahlt sich aus. "Die positiven finanziellen Auswirkungen unserer Umstrukturierung außerhalb des Spielfelds haben zu einem Gewinnanstieg geführt", sagte Uniteds Geschäftsführer Omar Berrada.

Nach Jahren der finanziellen Verluste habe die vorgenommene "Transformation" beim englischen Fußball-Rekordmeister nun die erhoffte "Rentabilität" bewirkt, führte Berrada weiter aus und freute sich über eine positive Bilanz der ersten sechs Monate im laufenden Geschäftsjahr. United erwirtschaftete demnach bis Ende Dezember 2025 einen Profit von rund 37,5 Millionen Euro. Für die gleiche Zeitspanne hatte der Verein im Jahr zuvor noch einen Verlust von 3,5 Millionen Euro verzeichnet.

Manchesters Mitbesitzer Jim Ratcliffe hatte den Klub seit seinem Einstieg im Jahr 2023 auf einen Sparkurs eingestellt. Die in den vergangenen Jahren angestoßene Umstrukturierung kostete rund 450 Mitarbeitern den Job, um "den Verein nach fünf aufeinanderfolgenden Verlustjahren seit 2019 wieder in die Gewinnzone zu bringen", wie Berrada damals die Zielvorgabe formulierte.

Der vom Geschäftsführer gefeierte Gewinn steht allerdings im großen Schatten des riesigen Schuldenbergs von United. Ende letzten Jahres beliefen sich die Altschulden und weitere Verbindlichkeiten auf eine Gesamtsumme von rund 1,5 Milliarden Euro. Noch ausstehende Ablösezahlungen von transferierten Spielern bilden nach Informationen der "BBC" davon den größten Teil.