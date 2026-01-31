Untersuchungen bei Galatasaray: Sané erleidet Knöchelverletzung

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat sich am Sprunggelenk verletzt. Wie sein Klub Galatasaray Istanbul am Samstag mitteilte, hat der Offensivspieler "Risse und Einblutungen in den lateralen Seitenbändern und der Gelenkkapsel seines rechten Knöchels" erlitten. Zu einer Ausfallzeit machte der Tabellenführer der türkischen Süper Lig keine Angaben. Nach Untersuchungen im Krankenhaus habe Sané aber schon mit der Behandlung begonnen.

Die Verletzung hat sich der 30-Jährige demnach am Mittwochabend gegen Manchester City in der Champions League am Mittwochabend zugezogen. Beim 0:2 wurde Sané in der 80. Minute ausgewechselt.

Das nächste Spiel steht für Galatasaray am Sonntagabend (18.00 Uhr) gegen Kayserispor an. Die nächsten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft finden Ende März in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana in Stuttgart (30. März) statt.