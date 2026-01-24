Völler: Milan-Wechsel ein "Geschenk" für Füllkrug

Der Wechsel zur AC Mailand ist für Niclas Füllkrug aus Sicht des DFB-Sportdirektors Rudi Völler "ein Geschenk". Beide Seiten würden "von dieser Zusammenarbeit profitieren", sagte Völler in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport. Es habe auch Interesse aus der Bundesliga an dem Nationalstürmer gegeben, "aber Milan ist eben Milan". Dazu passe das Spiel der Mailänder "ideal" zu Füllkrug.

Der 32-Jährige hatte der AC Mailand am vergangenen Sonntag mit seinem ersten Tor einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen US Lecce beschert. "Hoffen wir, dass es so weitergeht", sagte Völler, der in seiner Karriere für die AS Rom ebenfalls in der Serie A gespielt hatte. Als Sportdirektor der Nationalmannschaft könne er über Füllkrugs "Abenteuer in Mailand nur sehr glücklich sein. Er spielt deutlich mehr als bei West Ham, das kommt auch uns zugute", sagte Völler mit Blick auf die WM im Sommer.