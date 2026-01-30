Wehrle bleibt Aufsichtsrats-Vorsitzender der DFB GmbH

Alexander Wehrle bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrats der DFB GmbH & Co. KG. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) berief den Vorstandschef des Bundesligisten VfB Stuttgart in seiner Sitzung am Freitag für eine dritte Amtszeit. Wehrle steht dem Gremium seit 2022 vor, für den Posten ist eine Amtszeit von jeweils zwei Jahren festgelegt.

Zudem rücken einer Verbandsmitteilung zufolge Manfred Schnieders und Steffen Schneekloth in den Aufsichtsrat. Schnieders, Präsident des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW), wurde vom DFB-Präsidium berufen, Schneekloth, Präsident des Zweitligisten Holstein Kiel, von der Deutschen Fußball Liga (DFL). Zuvor war bereits der bayerische Verbandschef Christoph Kern von der Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten entsandt worden.

Die 2022 neu eingerichtete Gesellschaft bündelt als 100-prozentige Tochtergesellschaft des DFB seine wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder.