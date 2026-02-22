Wirtz beim Aufwärmen verletzt

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat sich beim Aufwärmen für das Premier-League-Spiel seines FC Liverpool bei Nottingham Forest verletzt und ist kurzfristig aus der Startelf gerutscht. Eigentlich sollte der deutsche Offensivspieler beginnen, nun rückte Curtis Jones in die erste Elf. Nähere Informationen zur Verletzung von Wirtz lagen zunächst nicht vor.

Wirtz war unter Teammanager Arne Slot zuletzt wieder gesetzt. Er kommt auf vier Tore und drei Vorlagen in bislang 25 Einsätzen in der Liga für Liverpool.