Wirtz und Woltemade im Duell um die Königsklasse

Dem direkten Duell zwischen Florian Wirtz und Nick Woltemade kommt im Kampf um die Champions League in der englischen Premier League eine besondere Bedeutung zu. "Jedes Spiel ist ein Schlüsselspiel durch die Position, in die wir uns gebracht haben", sagte Liverpools Teammanager Arne Slot vor dem Heimspiel am Samstag (21.00 Uhr/Sky). Die Qualifikation für die Königsklasse sei das, "was wir definitiv erreichen wollen". Selbiges gilt allerdings für Newcastle United.

Derzeit hat Liverpool mit 36 Punkten die etwas bessere Ausgangsposition als die Magpies mit 33 Zählern. Auf Rang fünf, der höchstwahrscheinlich für die Champions League reichen wird, liegt derzeit der FC Chelsea mit 37 Punkten. Nach der Niederlage in Bournemouth (2:3) habe sich sein Team unter der Woche mit dem 6:0 gegen Qarabag Agdam "ein positives Gefühl" zurückholen können. Dabei hatte auch Wirtz getroffen. "Das gibt ihm Vertrauen", betonte Slot.

Dieses Selbstvertrauen könnte auch Woltemade gut gebrauchen, nach starkem Start war er zuletzt in ein Formloch gefallen. In den vergangenen neun Pflichtspielen kam er fünfmal lediglich von der Bank, seit mehr als einem Monat und insgesamt zehn Partien wartet der deutsche Nationalspieler auf einen Treffer. Für den Traum von der erneuten Champions-League-Qualifikation soll der Angreifer bestenfalls schon an der Anfield Road wieder zünden.

"Es ist ein schwieriger Ort zu spielen. Wir müssen unser absolut Bestes auf den Platz bringen", sagte Coach Eddie Howe. Woltemade war im Sommer als Ersatz für den zu Liverpool abgewanderten Alexander Isak gekommen. "Es ist immer schmerzhaft, so einen außergewöhnlichen Fußballer und so ein großartiges Talent zu verlieren", so Howe: "Das verändert die Dynamik des Spiels. Wir versuchen noch, Wege zu finden, aus den neuen Spielern das Beste rauszuholen. Sie machen es großartig und versuchen, sich weiter anzupassen."