WM-Jahr: Nagelsmann nominiert ersten Kader am 19. März

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert am 19. März seinen ersten Kader des WM-Jahres. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Bei einer Pressekonferenz (14.00 Uhr) auf dem DFB-Campus wird Nagelsmann die Spieler für die Tests am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana bekannt geben. Am 23. März trifft sich das DFB-Team für den Lehrgang in Herzogenaurach.

In Vorbereitung auf das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) stehen für die deutsche Nationalmannschaft im Anschluss zwei weitere Testspiele an. Vor der Abreise trifft die DFB-Auswahl in Mainz auf Finnland (31. Mai), die Generalprobe bestreitet das Team in Chicago gegen Co-Gastgeber USA (6. Juni).

Im Mai wird Nagelsmann seinen 26er-Kader für das XXL-Turnier mit 48 Mannschaften im Sommer berufen. Die DFB-Auswahl trifft in der Vorrunde in der Gruppe E auf den WM-Neuling Curacao, die Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) und Ecuador.