WM-Quali: DFB-Frauen in Ried gegen Österreich

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr WM-Qualifikationsspiel in Österreich im Stadion Ried. Den Austragungsort für das Rückspiel im Nachbarschaftsduell am 18. April gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Dienstag bekannt, Anstoß ist um 18.00 Uhr.

Vier Tage zuvor steigt das Hinspiel im Max-Morlock-Stadion von Nürnberg, es ist der zweite Block der Gruppenphase im Kampf um die Tickets für die WM 2027 in Brasilien. Starten wird die DFB-Auswahl am 3. März (17.45 Uhr) in Dresden gegen Slowenien, es folgt das Auswärtsspiel im norwegischen Stavanger (7. März, 18.00 Uhr).

Nach dem zweiten Duell mit Norwegen am 5. Juni in Köln beendet die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück die Qualifikation am 9. Juni in Slowenien. Nur die Gruppensieger sichern sich direkt das WM-Ticket.