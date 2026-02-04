Woche der Wahrheit: Eintracht-Frauen unter Druck

Für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt läutet das Nachholspiel gegen die TSG Hoffenheim eine erste Woche der Wahrheit ein. "Wir haben drei wichtige Heimspiele innerhalb einer Woche und da ist jedes einzelne für sich eine eigene Geschichte und sehr, sehr wichtig", betonte Trainer Niko Arnautis vor der Partie am Mittwochabend (18.00 Uhr/Sport1, DAZN und MagentaSport).

Im Kampf um die Champions-League-Qualifikation müsse sein auf Rang sieben zurückgefallenes Team vor allem mehr "Widerstandsfähigkeit" an den Tag legen, wie das 2:2 bei RB Leipzig am Sonntag wieder gezeigt habe - am besten gleich gegen Hoffenheim. "Sollten wir das gewinnen, wäre es nur ein Punkt", der zu Platz drei fehle, rechnete Arnautis vor. Den Tabellendritten Bayer Leverkusen hat Frankfurt am Samstag zu Gast, vier Tage später steht für Kapitänin Laura Freigang und ihre Kolleginnen das Viertelfinal-Hinspiel im Europa Cup gegen den FC Nordsjälland (Dänemark) an.

Auf Nationaltorhüterin Sophia Winkler, die im vergangenen Februar einen Kreuzbandriss erlitten hatte, muss die Eintracht bei der Aufholjagd aber noch längere Zeit verzichten. "Sie ist immer noch im Aufbautraining und da wird man noch geduldig sein müssen. Wir hoffen, dass sie vielleicht hinten raus in der Saison zur Verfügung stehen kann", sagte Arnautis. Man werde bei der 22-Jährigen "kein Risiko eingehen", betonte der Trainer.