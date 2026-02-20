Wolfsburg im Topspiel ohne Popp und Kleinherne

Die Fußballerinnen von Vizemeister VfL Wolfsburg müssen im Bundesliga-Gipfel beim FC Bayern auf Alexandra Popp, Sophia Kleinherne und Lena Lattwein verzichten. Co-Kapitänin Popp und Lattwein sind nach einem Infekt wie bereits beim 2:0 bei Juventus Turin am Donnerstag nicht fit für das Topspiel am Sonntag (16.20 Uhr/ZDF, DAZN und MagentaSport) in München, Verteidigerin Kleinherne fällt wie in der Champions League aufgrund einer muskulären Verletzung aus.

Vor allem Popp werde als Führungsspielerin fehlen, betonte Trainer Stephan Lerch, der gegen den Double-Gewinner auf eine gute "Balance" aus kompakter Defensive und "Nadelstichen" nach vorne setzen will. Es gehe schließlich gegen "einen Gegner, der uns ein paar Schritte voraus ist und zurecht" an der Tabellenspitze stehe.

Mit noch einem Nachholspiel in der Hinterhand beträgt der Rückstand der zweitplatzierten Wolfsburgerinnen bereits elf Punkte. Doch ungeachtet der Situation im Kampf um die Meisterschaft bereitet Lerch sein Team auf ein "absolutes Topspiel" vor. Ziel sei es, mit dem Rückenwind durch das Weiterkommen in der Champions League ein "großes Spiel" abzuliefern und "vielleicht etwas mitzunehmen, womit die meisten nicht rechnen".