Woltemade bei Newcastle-Sieg spät eingewechselt

Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade hat mit Newcastle United die Niederlagenserie beendet - aber erneut nur eine kleine Nebenrolle gespielt. Der Stürmer saß beim 2:1 (1:0) bei Tottenham bis kurz vor Schluss nur auf der Bank, seit dem 2:2 gegen den FC Chelsea am 20. Dezember hat er in der Premier League nicht mehr getroffen.

Erfolgreich waren dafür der deutsche Verteidiger Malick Thiaw (45.+5) und Jacob Ramsey (68.). Archie Gray (64.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Woltemade kam in der 88. Minute ins Spiel und half, den Sieg über die Zeit zu bringen.

Dank des ersten Siegs seit fünf Spielen sprang Newcastle auf den zehnten Platz, Tottenham hingegen belegt nur den 16. Rang.

Chelsea verspielte beim 2:2 (1:0) gegen Leeds United und Coach Daniel Farke eine Zwei-Tore-Führung und damit auch den fünften Sieg in Serie. Die Londoner haben dennoch weiter alle Chancen auf die Qualifikation für die Champions League.