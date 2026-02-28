Yamal beschert Flick perfektes Jubiläum

Jungstar Lamine Yamal hat Hansi Flick ein perfektes Jubiläumsspiel beim FC Barcelona beschert. In seinem 100. Spiel als Trainer des spanischen Meisters bejubelte Flick einen 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Villarreal. Der überragende spanische Europameister Yamal schnürte dabei einen Dreierpack (28., 38., 70.).

Durch den Sieg baute der Tabellenführer seinen Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid auf vorerst vier Punkte aus. Der spanische Rekordmeister kann mit einem Erfolg am Montagabend gegen den FC Getafe aber wieder heranrücken.

Nach der Zwei-Tore-Führung zur Pause verkürzte Villarreal durch Pape Gueye (49.). Doch Yamal machte mit seinem dritten Treffer alles klar. Robert Lewandowski setzte den Schlusspunkt (90.+3).

Der ehemalige Bundestrainer Flick hatte den Posten in Barcelona im Sommer 2024 übernommen und in seiner ersten Saison direkt das Double geholt. Zudem führte der 61-Jährige Barca zu zwei Triumphen im spanischen Supercup.