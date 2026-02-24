Youth League: Auch Frankfurt ausgeschieden

Die Youth League wird auch im zwölften Jahr ihres Bestehens keinen deutschen Sieger haben. Eintracht Frankfurt schied im Achtelfinale des Europapokals der U19-Junioren als letzter deutscher Vertreter aus. Die Hessen mussten sich zu Hause Sporting Lissabon mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Ein Eigentor von Amil Siljevic (19.) entschied die Begegnung. Der Frankfurter Derek Boakye sah in der Schlussphase (83.) Gelb-Rot.

Für Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und den deutschen Meister 1. FC Köln war schon im Sechzehntelfinale Schluss. Bayern München war bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Erst zwei deutsche Klubs haben in dem Wettbewerb das Halbfinale erreicht: Schalke 04 mit Leroy Sané in der Premierensaison 2013/14 und die TSG Hoffenheim 2018/19 - beide Mannschaften scheiterten dort.

Rekordsieger der Youth League ist der FC Barcelona, der in der vergangenen Saison seinen dritten Titel gewann. Der FC Chelsea holte den Europacup zweimal. Red Bull Salzburg, der FC Porto, Real Madrid, Benfica Lissabon, AZ Alkmaar und Olympiakos Piräus gewannen den Pokal je einmal.