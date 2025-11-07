Bender-Duell: Klarer Sieg für Sven und Unterhaching

Sven Bender hat mit der SpVgg Unterhaching das erste Trainer-Duell bei seinem Zwilling Lars und Wacker Burghausen gewonnen. Die Mannschaft des zwölf Minuten jüngeren Benders setzte sich am Freitag in der Regionalliga Bayern mit 3:1 (2:0) durch. Während Unterhaching damit zumindest vorübergehend die Tabellenspitze übernahm, blieb Burghausen auch im dritten Spiel in Serie ohne Sieg.

"Wir reden regelmäßig, klar. Aber in dieser Woche ist es schon anders - da ist mehr Zurückhaltung", hatte Lars Bender dem kicker vor der familiären Premiere an der Seitenlinie gesagt. Und so habe es im Vorfeld zwar "kein Misstrauen" gegeben, "aber keiner will zu viel preisgeben".

Die Vorfreude auf das erste Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel war dennoch groß. "Es ist etwas Besonderes", sagte Lars, der während seiner aktiven Zeit unter anderem bei Bayer Leverkusen mit Sven zusammen gespielt hatte: "Aber sobald der Ball rollt, ist das vergessen."