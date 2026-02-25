Pyrotechnik: Punktabzug für Bayern II

Die zweite Mannschaft des FC Bayern ist wegen des wiederholten Einsatzes von Pyrotechnik ihrer Fans mit einem Punktabzug belegt worden. Wie der Bayerische Fußball-Verband (BFV) am Mittwoch bekannt gab, wurde dem Regionalligisten ein Zähler abgezogen. Demnach hätten die Anhänger der Bayern in der Partie gegen Wacker Burghausen Anfang Dezember zum zehnten Mal in der laufenden Saison gegen die "Platzdisziplin" verstoßen, auch eine Geldstrafe in Höhe von 26.000 Euro wird fällig.

Durch den Punktverlust rutschen die Münchner in der Tabelle auf den siebten Platz ab, der Rückstand auf den Tabellenführer 1. FC Nürnberg II beträgt nun 17 Zähler. In der Partie gegen Burghausen hatten Bayern-Fans laut BFV "wiederholt pyrotechnische Gegenstände abgebrannt und damit auch Spieler auf dem Feld akut gefährdet", die Partie musste zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Wie der BFV jedoch mitteilte, könne der Punktabzug noch rückgängig gemacht werden, sollte der Verein einen oder mehrere Täter ausfindig machen. Ein entsprechender Antrag müsse jedoch innerhalb von drei Monaten, spätestens aber fünf Wochen vor dem letzten Spieltag gestellt werden. Die Saison in der Regionalliga Bayern endet am 16. Mai. Auch die Geldstrafe könne bei einem entsprechenden Vorgehen reduziert werden, in diesem Fall beträgt die Antragsfrist ein Jahr.