Kompany fordert Geduld: "Nicht nur ein bisschen Hype"

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat die aktuelle Euphorie um Toptalente wie Lennart Karl oder Jonah Kusi-Asare eingebremst. Man solle den jungen Profis "bitte, bitte ein bisschen die Zeit geben", sagte Kompany vor dem Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) beim VfB Stuttgart. Es sei ein "langfristiger Prozess, nicht nur ein Spiel und nicht nur ein bisschen Hype jetzt. Es geht um eine erfolgreiche Karriere - nicht nur um zehn Spiele. Das reicht nicht", ergänzte der Belgier.

Karl (17) und Kusi-Asare (18), aber auch Wisdom Mike (16), hatten in der Vorbereitung des deutschen Rekordmeisters mit guten Vorstellungen auf sich aufmerksam gemacht. Natürlich sei es "die Intention, ihnen eine Chance zu geben", so Kompany: "Aber wenn die dann einmal schlecht spielen, dann bin ich alleine mit den Jungs. Wir müssen diesen Prozess alle durchstehen. Dann werden wir neue Talente haben bei Bayern München." Auf lange Sicht sei der Klub "in einer guten Position mit den jungen Spielern".

Zusammen mit Mike hatte Karl unlängst seinen Vertrag langfristig verlängert. Sportvorstand Max Eberl hatte danach erklärt, beide Talente "kontinuierlich an die Profis" heranführen zu wollen. Denn: "Wir wünschen uns neben Jamal Musiala, Aleks Pavlovic und Josip Stanisic weitere Eigengewächse in unserer ersten Mannschaft." Sportdirektor Christoph Freund sieht bei beiden "enormes Potenzial", ihnen könne "die Zukunft gehören".