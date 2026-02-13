UEFA führt Preis für beste Schiedsrichter ein

Die UEFA führt eine Auszeichnung für die besten Schiedsrichter in Europa ein. Mit dieser sollten "herausragende Leistungen von Unparteiischen in UEFA-Wettbewerben gewürdigt, ihre Botschafterrolle hervorgehoben sowie Fairplay und Respekt auf allen Ebenen gefördert" werden, teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit.

"Das Schiedsrichterwesen ist anspruchsvoll, wird kaum wahrgenommen, ist aber für die Integrität unserer Wettbewerbe von grundlegender Bedeutung", sagte der UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rosetti: "Die neue Auszeichnung spiegelt die enge Zusammenarbeit der UEFA mit ihren Nationalverbänden und unser gemeinsames Engagement für die Förderung erstklassiger Unparteiischer wider."

Nach Angaben der UEFA werde die Schiedsrichterkommission am Ende jedes Kalenderjahres eine Liste von fünf Personen erstellen, deren Leistungen qualitativ bewertet werden. "Dabei werden Entscheidungsfindung, Persönlichkeit und Handeln als Vorbild für die nächste Generation berücksichtigt", hieß es. Gewählt wird anschließend von den Schiedsrichterkommissionen der 55 UEFA-Nationalverbände.