MagentaTV holt Laura Wontorra ins WM-Moderatorenteam

MagentaTV hat sein Moderatorenteam für die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada mit dem nächsten prominenten Gesicht des deutschen Sportfernsehens verstärkt. Wie der Sender mitteilte, wird Laura Wontorra eine zentrale Rolle in der Berichterstattung über das XXL-Turnier im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) einnehmen. Sie soll vor allem mit dem Experten Mats Hummels ein "prägendes Duo" bilden.

Neben Wontorra und Hummels werden auch Thomas Müller und Jürgen Klopp sowie Moderator Johannes B. Kerner und Kommentator Wolff Fuss für MagentaTV im Einsatz sein. Bei dem Sender werden alle 104 WM-Spiele live übertragen – 44 davon exklusiv.