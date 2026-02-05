DFB eröffnet Deutsches Haus in New York

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird für die WM in den USA, Mexiko und Kanada ein Deutsches Haus in New York eröffnen. Einen entsprechenden Bericht der Zeitungen der Funke Mediengruppe bestätigte der DFB dem SID am Donnerstag. Weitere Details wird der DFB rund um die Länderspiele in Basel gegen die Schweiz (27. März) und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana bekannt geben.

Das Deutsche Haus mitten in Manhattan wird am 11. Juni eröffnet, am Tag des WM-Starts. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet am 25. Juni in New York/New Jersey ihr abschließendes Gruppenspiel gegen Ecuador. Am 19. Juli steigt auch das Finale im MetLife Stadium.

Das Deutsche Haus soll eine Begegnungsstätte für Fans, Sponsoren, Partner und Medien werden. Bei Olympischen Sommer- und Winterspielen gibt es seit 1988 in Calgary ein Deutsches Haus.