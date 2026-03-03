FIFA präsentiert offizielles WM-Poster

Der Fußball-Weltverband hat anlässlich des 100-Tage-Countdowns bis zur WM in den USA, Mexiko und Kanada das offizielle Turnierposter vorgestellt. Es zelebriere "den wahren Geist, die Begeisterung und den Zusammenhalt dieses Weltereignisses", befand die FIFA.

Präsident Gianni Infantino zeigte sich begeistert. Das Poster "fängt die Energie, Vielfalt und gemeinsame Leidenschaft ein, die die inklusivste WM aller Zeiten ausmachen", sagte der FIFA-Boss und ergänzte: "Vom An- bis zum Schlusspfiff werden Milliarden von Fans in den Stadien und auf allen Kontinenten Momente erleben, die über den Fußball hinausgehen, Kulturen vereinen und die Einheit auf einer wahrhaft globalen Bühne zelebrieren."

Das Poster ist eine Collage mit einem Spieler in der Mitte. Es illustriere "die einzigartige Fähigkeit des Fußballs, die Welt zu vereinen", schrieb die FIFA. Das Plakat wurde erstmals in der WM-Geschichte von drei Künstlern gemeinsam gestaltet: Hank Willis Thomas (USA), Minerva GM (Mexiko) und Carson Ting (Kanada).

Die offiziellen Poster der 16 Spielorte in den drei Gastgeberländern waren bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht worden.