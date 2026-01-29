Die spanische Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Team-Quartier bei der WM im Sommer in den USA beziehen. Der Weltmeister von 2010 wird in der Gruppenphase in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee wohnen, wie der Verband am Donnerstag bekannt gab. Die Stadt mit 190.000 Einwohnern am Ufer des Flusses Tennessee und am Fuße des Lookout Mountain liegt rund zwei Autostunden von Atlanta entfernt, wo Spanien zwei seiner drei Vorrundenspiele bestreiten wird.

Logieren wird der Titelkandidat im "Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown", trainiert wird auf dem Gelände der Baylor School. Dort hatte sich der Auckland City FC im vergangenen Sommer auf seine Spiele bei der Klub-WM vorbereitet.

Chattanooga erlangte durch den Swing-Titel "Chattanooga Choo Choo" aus dem Jahr 1941 weltweite Berühmtheit. Der Song, der von Harry Warren und Mack Gordon komponiert und vom Glenn Miller Orchestra populär gemacht wurde, war der erste, der jemals mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde. In Deutschland wurde das Lied vor allem in der Variante von Udo Lindenberg als "Sonderzug nach Pankow" (1983) bekannt.

Europameister Spanien trifft in Gruppe H am 15. Juni in Atlanta auf Turnierneuling Kap Verde und sechs Tage später am selben Ort auf Saudi-Arabien. Der letzte Vorrundengegner der Nummer eins der FIFA-Weltrangliste ist am 27. Juni der zweimalige Weltmeister Uruguay. Das Duell findet in Guadalajara statt, die mexikanische Metropole liegt rund 2500 km südwestlich von Chattanooga.