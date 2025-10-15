Stuttgarts Tomás träumt von WM mit Ronaldo: "Bin auf dem Radar"

Stürmer Tiago Tomás vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hofft noch auf den Trip mit Portugals Nationalmannschaft zur WM im kommenden Jahr - auch wenn er bislang nur in der U21 zum Einsatz kam. "Das wird natürlich sehr herausfordernd. Wenn man auf den Kader schaut, sind wir die beste oder zumindest in den Top drei der besten Nationalmannschaften der Welt", sagte der 23-Jährige bei Sky.

"Ich weiß, dass es nicht einfach wird, vor allem mit der Qualität im Angriff. Aber ich will mein Bestes geben, Tore schießen und Konstanz zeigen", sagte er: "Wenn ich eine gute Saison habe und wir mit Stuttgart Großes erreichen, kann ich zumindest davon träumen. Ich weiß, ich bin auf dem Radar, aber jetzt liegt es an mir, die Leistung zu zeigen.

24 Mal spielte Tomás bislang für Portugals U21, nur zwei Treffer gelangen ihm dabei. Auch in der Bundesliga zeichnete sich der Angreifer aus dem Nachwuchs von Sporting Lissabon bislang nicht als Knipser aus, in 105 Spielen für Wolfsburg und Stuttgart traf er 15-mal.

Der große Cristiano Ronaldo, der mit 40 Jahren noch in Portugals A-Team spielt, ist ihm in Sachen Torquote weit voraus. "Er ist einfach eine portugiesische Legende. Wenn du klein bist, in Portugal aufwächst und Fußball schaust, genießt du es, Cristiano spielen zu sehen", sagte Tomás: "Selbst die Portugiesen, die kein Fußball schauen, schätzen ihn für das, was er für das Land erreicht hat. Er ist einfach eine Ikone für das gesamte Land."