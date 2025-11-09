Champions League: BVB-Handballerinnen verlieren in Rumänien

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben in der Champions League die zweite Niederlage in Folge kassiert. Das Team des ehemaligen Bundestrainers Henk Groener verlor am Sonntag beim rumänischen Spitzenklub Gloria Bistrita trotz couragierter Vorstellung mit 32:36 (15:18). Für den BVB war es bereits die fünfte Niederlage im siebten Spiel der Gruppenphase, die Dortmunderinnen bleiben Siebter.

Der BVB war am Mittwoch durch einen 31:24-Erfolg gegen den VfL Oldenburg ins Final4 des DHB-Pokals eingezogen und nahm den Schwung mit nach Rumänien. Nach starkem Start und zwischenzeitlicher 7:3-Führung verloren die Dortmunderinnen aber den Faden, es entwickelte sich ein enges Duell - das die Rumäninnen erst mit einem 3:0-Lauf kurz vor Spielende entschieden. Beste Werferin bei den Gästen war Guro Nestaker mit acht Treffern.

Die Dortmunderinnen sind der einzige deutsche Vertreter in der Königsklasse. Die ebenfalls qualifizierte HB Ludwigsburg verlor ihren Startplatz aufgrund der wirtschaftlichen Notlage.