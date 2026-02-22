Handball: BVB-Frauen in Play-offs der Champions League

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben trotz einer klaren Niederlage zum Gruppenabschluss die Viertelfinal-Play-offs der Champions League erreicht. Der Bundesliga-Tabellenführer unterlag beim ungarischen Titelverteidiger ETO Györ am Sonntag mit 28:39 (17:24) - der BVB schaffte es aber in die nächste Runde, da der Rivale Storhamar HE auch sein Spiel verlor.

Die jeweils ersten Beiden der zwei Achtergruppen sind direkt ins Viertelfinale eingezogen, die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 müssen den Umweg über die Play-offs gehen. Diese werden im April gespielt, Gastgeber des Final-Four-Turniers Anfang Juni ist Budapest.