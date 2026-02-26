Zweite Königsklassen-Niederlage für Berlin - SCM mit Moral

Die Füchse Berlin haben im Rennen um Platz eins in ihrer Champions-League-Gruppe einen Rückschlag erlitten. Der deutsche Handballmeister, der das Ticket für das Viertelfinale der Königsklasse bereits sicher hat, kassierte beim 31:33 (13:15) gegen das polnische Topteam KS Kielce die erste Pflichtspielniederlage nach zuvor neun Siegen in Serie, behauptete aber die Tabellenführung in Gruppe A.

Der SC Magdeburg, ebenfalls bereits für das Viertelfinale qualifiziert, bewies derweil große Moral und wendete die erste Niederlage in der laufenden Spielzeit noch ab. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert lag bei Wisla Plock Mitte der zweiten Hälfte mit sechs Toren zurück, kam in der Schlussphase aber zurück - und holte ein 29:29 (12:14).

Auch zehn Treffer von Welthandballer Mathias Gidsel konnten am Donnerstagabend die zweite Königsklassen-Pleite der Füchse in der laufenden Saison nicht verhindern. Die Polen, die vom neuen französischen Nationaltrainer Talant Duschebajew trainiert werden, erspielten sich frühzeitig eine Führung und profitierten von vielen technischen Fehlern der Gastgeber. Die Berliner kämpften sich in der Folge zwar zurück und lagen nach der Pause beim 30:29 (57.) noch vorn, doch Kielce hatte in einer spannenden Partie das bessere Ende für sich.

Für Magdeburg waren der Schwede Albin Lagergren und Linksaußen Matthias Musche mit jeweils fünf Toren die besten Werfer. Torhüter Sergey Hernandez parierte rund eine Minute vor Spielende einen Siebenmeter. In der Folge traf der Isländer Gisli Kristjansson nach einem vergebenen Musche-Siebenmeter doch noch zum Ausgleich - Plock hatte keine Antwort mehr.

In beiden Gruppen kommt es in der kommenden Woche womöglich zur Vorentscheidung im Kampf um den Gruppensieg. Das Berliner Team von Trainer Nicolej Krickau führt die nächste Aufgabe am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN und Dyn) zum dänischen Meister Aalborg Handbold, mit dem die Berliner um den Gruppensieg konkurrieren. Der SCM empfängt am kommenden Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) den FC Barcelona zum Topspiel.

Das Viertelfinale wird am 29./30. April und 6./7. Mai ausgetragen. Das Final Four findet am 13. und 14. Juni in Köln statt.