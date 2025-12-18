DHB-Pokal: THW Kiel ausgeschieden, Füchse im Final Four

Pokal-Titelverteidiger und -Rekordsieger THW Kiel ist im Viertelfinale des DHB-Pokals an Meister Füchse Berlin gescheitert. In einem hochklassigen Duell unterlag die Mannschaft von Trainer Filip Jicha beim Hauptstadtklub mit 30:32 (17:16). Die weiteren zwei freien Plätze für das Final Four in Köln holten sich am Donnerstag Champions-League-Sieger SC Magdeburg und etwas überraschend der Bergische HC.

Die Füchse, die den Pokal erst einmal - vor elf Jahren - gewinnen konnten, bewiesen große Moral und kämpften sich nach frühem Rückstand zurück in die Partie. Bis zur letzten Minute war der Ausgang des Spiels völlig offen - eine Parade von Füchse-Torwart Dejan Milosavljev und ein verwandelter Siebenmeter von Tim Freihöfer sicherten den Halbfinal-Einzug.

Bester Werfer der Berliner war einmal mehr der dänische Welthandballer Mathias Gidsel mit neun Treffern. Für Kiel traf der für die EM nominierte Nationalspieler Lukas Zerbe (10 Tore) am häufigsten.

Zerbe zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht: "Ich fühle gerade nur pure Leere. Wir waren wieder kurz davor, aber in der Crunchtime haben wir es nicht für uns entscheiden können."

Zeitgleich löste der Bergische HC das dritte Final-Four-Ticket. Gegen die favorisierte MT Melsungen setzten sich die Gastgeber überraschend deutlich mit 30:23 (12:9) durch - und ziehen somit erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte nach zehn Jahren wieder ins Final Four ein.

Im vierten und letzten Viertelfinal-Spiel traf Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg auf seinen ersten Verfolger SG Flensburg-Handewitt - und setzte sich durch. Mit einem deutlichen 35:29 (18:14) komplettiert der SCM das Aufgebot für das Final Four.

Das erste Halbfinalticket war bereits am Mittwoch vergeben worden: Der TBV Lemgo Lippe setzte sich beim DHfK Leipzig mit 35:27 durch. Das Highlight im deutschen Handball-Kalender steigt am 18. und 19. April des kommenden Jahres in Köln.