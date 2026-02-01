68 Tore: Gidsel gelingt EM-Rekord

Dänemarks Superstar Mathias Gidsel hat einen EM-Torrekord aufgestellt. Der Welthandballer von den Füchsen Berlin erzielte beim Turnier in seiner Heimat bei neun Einsätzen insgesamt 68 Treffer und übertraf damit eine sechs Jahre alte Bestmarke. Der Norweger Sander Sagosen hatte bei der EM 2020 65 Tore erzielt.

Zweitbester EM-Torschütze beim aktuellen Turnier ist mit Simon Pytlick von der SG Flensburg Handewitt (64 Treffer) ebenfalls ein Däne. Auf Platz drei folgt der Portugiese Francisco Costa (61), zum besten deutschen Turnier-Torschützen avancierte Renars Uscins mit 43 Treffern.