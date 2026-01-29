All-Star-Team: DHB-Sextett um Wolff und Knorr nominiert

Gleich sechs deutsche Handballer dürfen auf einen Platz im All-Star-Team der EM hoffen. Das Sextett um Torhüter Andreas Wolff und Spielmacher Juri Knorr befindet sich unter den Nominierten, über die bis Samstagabend in der Turnier-App abgestimmt werden kann. Die Bekanntgabe des All-Star-Teams erfolgt am Sonntag.

Neben Wolff und Knorr, die den Sprung in die Mannschaft des Turniers bei der vergangenen EM 2024 geschafft hatten, stehen auch Renars Uscins (Rückraumrechts), Lukas Zerbe (Rechtsaußen), Johannes Golla (Kreis) und Tom Kiesler (Abwehrspieler) auf der Shortlist für die prestigeträchtige Wahl.

Die Nominierungen wurden von einem Expertengremium vorgenommen. Neben den sieben Positionen werden zusätzlich noch der beste Verteidiger und der beste Nachwuchsspieler bis einschließlich 21 Jahre gewählt. Die Meinung der Fans floss am Ende zu 40 Prozent in das Ergebnis ein, die übrigen 60 Prozent lagen wie üblich in den Händen von EHF-Experten.