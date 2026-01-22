Aus droht: Spanien verliert auch gegen Norwegen

Spaniens Handballer haben bei der EM drei Tage nach der Niederlage gegen Deutschland im Gruppen-Finale auch beim Start in die Hauptrunde eine bittere Pleite kassiert. Gegen den nächsten deutschen Gegner Norwegen unterlag der Europameister von 2018 und 2020 in Herning in einem dramatischen Spiel mit 34:35 (16:16).

Damit haben die punktlosen Spanier nur denkbar schlechte Karten im Kampf um das Halbfinale, das nur die beiden besten Teams der starken Gruppe um Titelverteidiger Frankreich und Olympiasieger Dänemark erreichen. Mit-Gastgeber Norwegen, das ebenfalls ohne Punkt in die Hauptrunde gestartet war, hat noch alle Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten vier - am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) geht es für Norge gegen die DHB-Auswahl.

In einem über die komplette Distanz engen Spiel gelang Tobias Gröndahl 32 Sekunden vor Ende der entscheidende Treffer. In einer hitzigen Schlussphase scheiterte Spanien beim Versuch, zumindest einen Punkt zu retten. Überragender Norweger war der Hannoveraner August Pedersen mit elf Toren.