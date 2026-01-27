Beste EM-Quote: 7,88 Millionen sehen DHB-Niederlage gegen Dänen

Der erste vergebene Matchball von Deutschlands Handballern fürs EM-Halbfinale hat der ARD die bislang beste Einschaltquote im Turnierverlauf beschert. 7,88 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen sahen das 26:31 der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Weltmeister und Olympiasieger Dänemark. Dies entsprach einem Marktanteil von 29,1 Prozent, die Übertragung aus Herning war die meistgesehene Sendung am Montag.

Die bisherige Bestmarke hatte das ZDF beim Vorrundenfinale gegen Spanien mit einer Quote von 6,97 Millionen (27,7 Prozent) erzielt. Ebenfalls mehr als sechs Millionen Menschen sahen den Hauptrundensieg gegen Norwegen mit der Glanzleistung von Andreas Wolff (6,22/25,4) ebenfalls im ZDF.

Am Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF) treffen die Handballer auf Titelverteidiger Frankreich und haben die zweite Chance auf den Halbfinaleinzug. Ein Remis reicht der DHB-Auswahl dabei sicher, um die Medaillenspiele zu erreichen.