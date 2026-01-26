Brand adelt Wolff: In "60 Jahren Spitzenhandball" nie gesehen

Heiner Brand hat als Spieler und Trainer so ziemlich alles erlebt - doch auch der frühere Bundestrainer ist als Fan der deutschen Handball-Nationalmannschaft geradezu verzaubert von Andreas Wolff. "An eine solche Torwartleistung kann ich mich in über 60 Jahren Spitzenhandball nicht erinnern", sagte Brand über den "Hexenmeister" im Interview mit dem Deutschlandfunk: "Das war ganz, ganz außergewöhnlich."

Wolff hatte im EM-Hauptrundenspiel gegen Norwegen (30:28) sensationell gehalten, er brachte die Gegner mit seinen 22 Paraden zur Verzweiflung. "Er ist der Rückhalt, ohne ihn wären wir nicht da, wo wir jetzt sind", kommentierte Brandt vor dem Duell mit dem Weltmeister und Olympiasieger Dänemark am Abend (20.30 Uhr/ARD) in Herning.

Brand (73) sieht gegen die Gastgeber erneut gute Chancen für Deutschland - und das nicht nur wegen Wolff. "Die Dänen waren in den vergangenen Jahren die weltbeste Mannschaft, aber sie haben ein bisschen die Lockerheit verloren und sind durchaus schlagbar", sagte er.