Brand: "Talentierteste Mannschaft seit 50 Jahren"

Ex-Bundestrainer Heiner Brand attestiert den deutschen Handballern vor dem EM-Finale außerordentliche Qualität. "Das ist die talentierteste Mannschaft seit 50 Jahren", sagte der 73-Jährige im RTL/ntv-Interview vor dem Endspiel gegen Olympiasieger und Weltmeister Dänemark am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) in Herning.

Gar vergleichbar mit der Weltmeistermannschaft von 1978 sei die aktuelle Auswahl von Alfred Gislason, sagte Brand, der die Stärke des DHB-Teams in der mannschaftlichen Geschlossenheit sieht: "Die Konstellation ist ideal. Wir haben einen festen Block mit Torhüter Wolff, Kapitän Golla und Spielerpersönlichkeit Köster. Dazu die große Anzahl von Talenten mit riesengroßem Entwicklungspotential."

Gerade Andreas Wolff lobte Brand in höchsten Tönen: "Er ist der weltbeste Torhüter! Was er gegen Norwegen gehalten hat, habe ich in 60 Jahren Handball noch nicht gesehen." Auch deshalb sei Brand, als einziger deutscher Handballer sowohl als Spieler (1978) als auch als Trainer (2007) Weltmeister, vom Finaleinzug nicht überrascht: "Alles andere als eine Medaille wäre eine Enttäuschung gewesen."

Gegen die schier übermächtigen Dänen sei Deutschland zwar nicht Favorit, aber: "Dänemark macht nicht mehr diesen lockeren Eindruck und hat auch Druck im eigenen Land. Deutschland hat nichts zu verlieren. Wenn wir einen guten Tag haben und unsere Torhüter stark sind, haben wir eine Chance auf den Titel."